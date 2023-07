O Papa Francisco e a ligação ao futebol

Papa Francisco e futebol andam de braços dados. Uma ligação que começou bem antes do seu papado, quando o atual Sumo Pontífice era 'apenas' Jorge Bergoglio e assistia euforicamente aos jogos do seu amado San Lorenzo no 'velho' Gasómetro, na Argentina. É nos meados dos anos 40 que começa essa história, que se prolonga até aos dias de hoje e que aqui contaremos. Com passagem por Portugal em 2017, num dia simbólico, sem esquecer a coleção de camisolas de clubes que já tem. Viaje aqui pelas origens futebolísticas do nome maior da Igreja Católica, a poucos dias do seu regresso ao nosso país, por ocasião da Jornada Mundial da Juventude, que irá ocorrer em Lisboa entre 1 e 6 de agosto.