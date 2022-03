Os milhões, o dinheiro lavado em casinos e os esquemas de César Boaventura

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Declarado insolvente em 2014 (processo 1485/14.3TBVCT) pelo Tribunal de Vila Nova de Famalicão, César Augusto Vieira Boaventura, 42 anos, passou uma boa parte do seu tempo a exibir pequenos luxos nas redes sociais. O facto não passou despercebido à Polícia Judiciária e à Autoridade Tributária, que foram recolhendo as imagens – que até serviram como prova para a investigação da Operação Malapata, processo que dissecou a vida financeira oculta do agente de jogadores, suspeito, entre outros crimes, de fraude fiscal qualificada e branqueamento de capitais.