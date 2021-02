Para a semana falamos

Não, não vos estou a despachar com o título do artigo. Aqui a questão é que estamos a entrar numa fase decisiva da temporada, seja nos campeonatos, seja nas competições europeias ou taças nacionais e, durante a próxima semana vão existir vários jogos que poderão decidir muita coisa.





Começando pela Taça de Portugal, durante esta semana vamos conhecer os dois finalistas desta competição que poderá passar rapidamente a objetivo principal dos dois grandes ainda em prova, caso não consigam reduzir a distância para o primeiro classificado. Hoje temos ainda o Braga a querer agarrar-se com unhas e dentes ao segundo lugar e ao acesso à Champions, merecendo por isso a minha Odd Triunfal de hoje.Mas não é só por cá que o primeiro classificado da liga tem uma boa distância para o segundo. Em Inglaterra tivemos uma Premier League à antiga, como eu gosto. Numa semana temos um primeiro classificado, duas semanas depois essa mesma equipa está em quarto lugar. Foi bom, até o City se ter chateado e ter começado uma série incrível de 13 vitórias consecutivas na liga e 18 em todas as competições.Enquanto em Portugal e Inglaterra vemos os primeiros destacados, na Alemanha, Itália e Espanha parece que vamos ter luta até ao fim, e isso faz-me sentir uma criança numa loja de doces. Mas é como vos disse, as coisas ainda se estão a decidir e há muita bola para rolar por isso,