Paulo Lopo reage à morte de Vítor Oliveira: «Um dos melhores símbolos do futebol português»

Paulo Lopo, ex-presidente da SAD do Leixões, reagiu na sua página do Facebook à morte de Vítor Oliveira. Considera que o futebol português perdeu "um dos melhores, se não o melhor, símbolo de todos" e revelou que Oliveira tinha em mãos convite para assumir um cargo no clube da sua cidade de Matosinhos, o Leixões.





"A vida não vale mesmo nada. Esteve ontem no Leixões a gravar o programa "o meu balneário" tinha sido convidado pelo André Castro e Jorge Moreira para assumir a Direção Geral do futebol do Leixões. Ficou de dar uma resposta segunda feira, não foi a tempo. O Leixões está de luto logo no dia do seu aniversário Matosinhos perdeu um dos maiores símbolos e o futebol Português perdeu um dos melhores se não o melhor de todos! Muito triste! P*ta de vida!", escreveu Paulo Lopo.