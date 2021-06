Rio Ave visa Boavista: «Querem clubes cumpridores ou que adiam pagamentos ad eternum?»

Pedro Macieirinha, advogado que representa o Rio Ave na assembleia geral da Liga que decorre esta quarta-feira, vincou que os vilacondenses, despromovidos à 2.ª Liga, estarão atentos ao cumprimento dos pressupostos financeiros por parte de todos os clubes.





"A assembleia geral acabou de chumbar uma proposta do Boavista relativa ao adiamento do pagamento do relvado. Fizemos isto não por falta de solidariedade com o Boavista, mas porque é importante que as SAD cumpram as suas obrigações. Relativamente aos outros assuntos, a questão dos pressupostos financeiros será avaliada à posteriori. Até dia 6 a Liga irá pronunciar-se numa primeira fase. Nos últimos cinco anos o Rio Ave contribuiu para o Estado com 20 milhões de euros, tem feito crescer o clube, obras no estádio, academia em andamento. Estaremos atentos para o tipo de futebol que a Liga, os clubes e o Estado querem. Se querem continuar com clubes incumpridores ou se querem ter clubes que através de mecanismos, que não digo que são ilegais, adiam os seus pagamentos ad eternum", referiu, ao final desta manhã em declarações aos jornalistas.Sobre a situação em concreto do Boavista, Pedro Macieirinha disse ficar "contente" de que os axadrezados paguem o valor em causa, esclarecendo que "pagar ou não pagar esta dívida não tem relevância ao nível da inscrição do clube para a próxima época. "Só depende deles a sua candidatura entrar e ser aprovada. Da nossa parte, não podemos deixar de pugnar pelo cumprimento das responsabilidades", referiu, garantido desconhecer se alguma sociedade não irá cumprir os pressupostos: "Não vai ser discutido hoje. Para os pressupostos financeiros há uma comissão de análise que se vai pronunciar. Há uma primeira fase dia 6 e depois decisão final a 18 de junho. O Rio Ave não é polícia e não tem de andar atrás de ninguém, mas estaremos atentos para o caso de alguém não cumprir até porque somos os primeiros interessados nisso. Ainda agora o presidente do Boavista disse que não foi possível cumprir o PER… Da nossa parte só temos de estar atentos. Ganhar ou perder em campo também tem a ver com o que se passa por trás. Se não pagarmos, aí poderemos comprar jogadores mais caros. Quem conhece a realidade do Rio Ave sabe que ao dia 30 tem tudo pago e não deve rigorosamente nada ao Estado."