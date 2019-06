Pedro Neto já não vai ao Europeu: Lazio impede jovem devido às negociações com o Benfica

Pedro Neto já não vai ao Europeu de Sub-19, equipa já de si muito desfalcada, sendo agora sete os titulares de fora. Record sabe que a Lazio já não deixa o jogador integrar a convocatória devido às negociações com o Benfica.





Para já são estas as baixas na seleção portuguesa: Pedro Álvaro, Tiago Dantas, Rafael Camacho, Nuno Tavares, Romário Baró, Marcos e Pedro Neto.Seguido pelas águias desde os tempos em que brilhava na formação arsenalista, Neto, de 19 anos, encaixa no modelo de jogador que o Benfica quer contratar : jovem, com larguíssima margem de progressão, presença assídua nos escalões jovens da Seleção e com experiência suficiente para ser um valor sólido para a primeira equipa.