Pedro Pinho com licença de agente suspensa preventivamente

O Conselho de Disciplina da FPF divulgou esta quinta-feira a instauração de um processo disciplinar a Pedro Pinho, por deliberação da Secção Profissional, de 28 de abril de 2021, "tendo por objeto alegadas agressões praticadas contra jornalista", sendo assim determinada a suspensão preventiva da licença de agente desportivo "pelo prazo máximo de 20 dias regulamentarmente admissível".





Pedro Pinho quebrou o silêncio e, a, assumiu a responsabilidade pelos factos graves ocorridos após o Moreirense-FC Porto. "O que pretendo deixar claro é que não agredi fisicamente o repórter em questão. Estou arrependido do meu ato irrefletido, que resulta em grande parte da emotividade do momento, dado que nunca me vi envolvido em qualquer caso comparável. Aproveito esta oportunidade para pedir desculpas publicamente ao jornalista e a todos os adeptos do futebol", salientou.O CD avançou igualmente com a instauração de processo disciplinar a Francisco J. Marques e à FC Porto SAD, "na sequência de participação disciplinar apresentada pela Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol, tendo por objeto declarações proferidas na comunicação social, sob o enfoque das ofensas à honra ou consideração de agentes desportivos".