Pedro Proença confirma ações judiciais contra a BSports e Mário Costa

Durante a intervenção inicial na Assembleia Geral da Liga Portugal, que decorre esta segunda-feira na sede do organismo, no Porto, o presidente Pedro Proença anunciou uma série de medidas no âmbito do caso da Academia BSports, investigada por suspeitas de tráfico de seres humanos. Entre elas, a confirmação de ações judiciais contra a BSports e contra Mário Costa, agora ex-presidente da AG da Liga, tal comohavia antecipado na última sexta-feira.De acordo com nota já divulgada pela Liga, Pedro Proença irá "consultar e mandatar os juristas e outras entidades que julgue adequadas para interpor, requerer e promover quaisquer ações, atos e diligências ordenadas ao apuramento e eventual responsabilização das pessoas e entidades por condutas lesivas do bom nome, honra e imagem da Liga Portugal". E serão quatro as ações anunciadas pelo máximo responsável da Liga Portugal.A primeira passa por mover ações judiciais a Mário Costa e "a todas outras e quaisquer entidades que venham a ser responsabilizadas por danos reputacionais causados à Liga Portugal ou por omissão de informações relevantes prestadas sob compromisso de honra, no âmbito de situações de incompatibilidade previstas nos Estatutos da Liga Portugal e do seu Código de Transparência e Anti-Corrupção".Proença vai também solicitar que "a Liga Portugal seja constituída assistente em todos os processos relacionados com este caso", irá "avançar com um processo contra a BSports por utilização indevida de uma denominação patenteada pela Liga Portugal", estando aqui em causa o uso do nome Sabseg (parceiro da Liga e que dá nome ao segundo escalão profissional) nas camisolas e em alguns torneios. Proença vai, por fim, solicitar uma "Auditoria Forense a uma entidade externa, cujas conclusões permitirão identificar responsabilidades legais, criminais e patrimoniais que resultem desse relatório".Recorde-se que Pedro Proença já comentou, também nesta AG da Liga, o episódio que envolveu Mário Costa, que entretanto renunciou ao cargo de presidente da Mesa da Assembleia Geral da Liga, considerando tratar-te de "um caso de polícia".