Pedro Proença e o caso Rubiales: «Quando assumimos determinadas responsabilidades, não nos é permitido tudo»

Na sequência do evento onde a Liga Portugal foi distinguida com o certificado da SIGA sobre a liderança e a governação no desporto, de forma neutra e global, Pedro Proença, Presidente da Liga Portugal, abordou o caso polémico de Luis Rubiales, presidente da Federação espanhola, que está suspenso de funções pela FIFA após o beijo na boca a Jenni Hermoso durante os festejos pela conquista do Mundial feminino."Quando assumimos determinadas funções, na nossa vida, temos que a assumi-las com a capacidade de perceber que, em determinados casos e em determinadas funções, não podemos praticar determinados atos", frisou, acrescentando: "acho que as pessoas devem tirar consequências daquilo que fazem, mesmo em momentos de êxtase, mas acho que há momentos na vida em que temos de perceber que, quando assumimos determinadas responsabilidades, não nos é permitido tudo."