Pedro Proença: «O choro de uma criança apavorada num estádio deveria ser suficiente para nos fazer parar»

Pedro Proença repudiu este domingo o episódio que sucedeu nas bancadas do Estoril-FC Porto: um pai com a filha ao colo, ambos com camisola do FC Porto, tiveram de sair dos respetivos lugares depois de insultos e cuspidela vindos da claque do Estoril, após o segundo golo anulado aos dragões. Numa publicação nas redes sociais, o presidente da Liga faz ainda alusão ao sucedido com outra criança no jogo em Famalicão frente ao Benfica na semana passada e exige uma reflexão."Numa semana marcada por um conjunto de incidentes que contrariam os princípios da tolerância e negam os valores essenciais do Desporto, que tiveram réplica também na presente jornada, somos convocados para uma reflexão conjunta que não pode deixar ninguém ausente - NINGUÉM!!! Num momento de retoma, que queremos fazer regressar as famílias aos palcos desportivos, temos de repudiar, de forma firme e convicta todos os atos que configurem atentados a todos quantos constroem o espetáculo que deve ser o futebol, contribuindo para uma perceção que não corresponde a nenhum dos valores que defendemos. Este caminho pode ser longo mas a determinação em alertar para os reais valores de convivência desportiva e competitiva é inabalável - e para esta caminhada, estamos TODOS CONVOCADOS!!!"E prosseguiu: "Teremos de ser intransigentes na defesa destes valores, certos, contudo, que a mudança começa em cada um de nós, na reflexão sobre o que é o desporto e a cidadania. Essa reflexão constituirá uma parte substancial deste caminho. Não desistiremos de defender o que está certo e de reclamar meios e condições para o efetivar. O choro de uma criança, apavorada, agarrada aos braços do seu pai, num estádio de futebol, deveria ser suficiente para nos fazer... PARAR!!!!"