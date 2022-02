Ponte de Frielas organiza competição de homenagem aos profissionais de saúde

Arrancou a 29.ª edição do Torneio Internacional de Futebol Infantil organizado pelo Ponte de Frielas. O torneio, em homenagem aos profissionais de saúde, começou hoje e prolonga-se até terça-feira.

No primeiro dia de competição, o destaque vai para o Sporting que venceu o clube organizador da prova por 15-0. Os leões estão no primeiro posto do Grupo B, juntamente com o FC Porto, que venceu o Prestige Academy, dos Países Baixos, por 3-0.

No grupo A, temos outra divisão de liderança, com Benfica e Belenenses a somarem quatro pontos, respetivamente, após dois jogos. Amanhã, temos como prato forte o clássico entre Sporting e FC Porto, às 10h20.