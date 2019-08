Portugal goleia Senegal na estreia no Mundialito de futebol de praia

A seleção portuguesa de futebol de praia entrou esta terça-feira da melhor forma na 23.ª edição do Mundialito, ao golear por 7-1 o Senegal, na primeira jornada do torneio, que decorre na Nazaré, até quinta-feira.A equipa comandada por Mário Narciso chegou ao final do primeiro período com uma vantagem confortável, graças aos golos de Belchior, Madjer e Jordan, apesar de, pelo meio, Lansana Diassy ter reduzido para os senegaleses.No segundo tempo, Von dilatou a vantagem da equipa das quinas, antes de Rui Coimbra, Jordan e Bruno Torres consumarem a goleada, no terceiro e último período.Espanha e Japão defrontam-se ainda esta terça-feira, a partir das 16:00, no outro jogo da primeira ronda do Mundialito.Na quarta-feira, Portugal joga diante do Japão, às 14:45, e encerra a participação na prova na quinta-feira, frente à Espanha, a partir das 18:30.