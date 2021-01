Liga NOS, 2.ª liga e primeiras divisões de outras modalidades continuam em atividade

António Costa anunciou que "a liga profissional e equiparadas são mantidas em atividade, mas sem público" durante o período do confinamento que começa esta sexta-feira à meia noite e que deverá durar um mês - será revisto daqui a 15 dias. Tal significa que Liga NOS, 2.ª Liga e Campeonato de Portugal continuam em atividade, assim como as primeiras divisões das várias modalidades.





"Relativamente às atividades desportivas, as [restrições e encerramentos] de lazer são mantidas, com as exceções no mesmo regime de março e abril. Sobre a Liga profissional [de futebol] e ligas equiparadas às profissionais, são mantidas em atividade, obviamente sem público", declarou António Costa no final da reunião do Conselho de Ministros, durante a qual foram decididas as medidas do novo confinamento.No documento divulgado enquanto o Primeiro-Ministro falava, pode ler-se que "seleções nacionais e 1.ª divisão sénior não terão público", embora sem esclarecer se se refere a todas as modalidades e a ambos os géneros de competição, masculino e feminino. "Ginásios, pavilhões e outros recintos desportivos encerrados" ou "exercício individual ao ar livre" são as medidas que constam do documento no que respeita ao desporto.