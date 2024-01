Protesto da PSP: jogos da Taça de Portugal podem estar em risco

Até à hora dos jogos não será possível ter certezas quanto à sua realização. É este o ponto de situação sobre o protesto nacional da PSP que pode deixar os encontros da Taça de Portugal em risco, a começar desde logo pelos dois desta terça-feira que envolvem Sporting (com o Tondela, em casa) e FC Porto (que se desloca ao Estoril).Em declarações a, o presidente da Associação Sindical dos Profissionais da Polícia confirma que existe um forte apelo à mobilização de diferentes forças policiais, incluindo a Unidade Especial de Polícia, que assegura o policiamento nos eventos desportivos."O que sei é que existe, de facto, uma forte mobilização por parte da Polícia em vários pontos o país. Os elementos da Unidade Especial de Polícia destacados para a cobertura dos eventos desportivos estão a ser desafiados a associarem-se a este protesto. Não sei de que forma é que o farão mas, como digo, sei que há uma forte mobilização e que os polícias que estão escalados para esses eventos estão a ser convidados a fazer parte do protesto", confirmou esta tarde a Record Paulo Santos, líder da Associação Sindical dos Profissionais da Polícia.No caso concreto do Sporting, segundoapurou, não existe nesta altura indicação de que o protesto possa impactar com a realização do jogo.