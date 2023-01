'Rafa Santos Academy' promove ação solidária de apoio a casa de acolhimento

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A ‘Rafa Santos Academy’, liderada pelo guarda-redes Rafa Santos, organizou uma ação solidária de modo a apoiar a Casa do Redolho, que opera em Águeda. Assim, depois de ter feito uma recolha de brinquedos, a academia, representada precisamente pelo guardião luso-brasileiro, já efetuou a entrega à referida instituição.

A Casa do Redolho oferece apoio a crianças e jovens que, por um motivo ou outro, não vivem com os pais. Assim, a ‘Rafa Santos Academy’ organizou um jogo na sua arena no qual os participantes tinham de levar um brinquedo para que a ação fosse avante.

Além da academia, Rafa Santos continua a atuar como profissional de futebol. Na temporada passada representou o Sindri, da Islândia.