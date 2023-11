Relatório revela que nunca se marcaram tantos golos na Liga Betclic

Nunca se marcaram tantos golos na 1.ª Liga até à 11.ª jornada como esta época, segundo o mais recente relatório do Barómetro e Observatório da Liga Portugal. De acordo com o documento, a presente edição do campeonato tem a melhor média de golos desde 1975/76, bem como a melhor desde que a competição se desenrola com 18 equipas. São marcados 2,95 tentos nas partidas do maior escalão do futebol português, com um total de 292 apontados nos primeiros 11 encontros de 2023/24.Desta forma, são cinco os clubes em maior destaque - Sp. Braga, Gil Vicente, Farense, Moreirense e Vizela nunca antes tinham festejado tanto em 11 jornadas. Os gilistas têm mesmo a melhor taxa de concretização em relação às oportunidades criadas, enquanto que os bracarenses não surpreendem na eficácia, sendo, nesta altura, o melhor ataque da competição, com 30 golos.Noutros números, também o tempo de jogo foi analisado. São 52 tentos marcados entre os 46 e 60 minutos, registando-se, assim, uma melhoria da pontaria das equipas logo no início da segunda parte. Enquanto isso, também nunca se marcou tantos golos em minutos de compensação, algo que vai ao encontro da política de aumentar o tempo de descontos dado pelos árbitros. Foram 40 celebrações após o relógio ultrapassar os 90'.Já na 2ª Liga, foram 250 os golos marcados até agora, enquanto a UD Leiria e o Tondela lideram a tabela do melhor ataque, com 20 e 19 tentos, respetivamente. A equipa de Lis tem mesmo a maior taxa de concretização de oportunidades, com 40 por cento de aproveitamento.