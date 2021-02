Rui Pinto e o avião com 500kg de cocaína: «Futebol e tráfico de droga lado a lado mais uma vez»

Rui Pinto utilizou as redes sociais para lançar uma provocação ao Benfica. Numa altura em que um avião onde foram apreendidos 500 quilos de cocaína, no aeroporto de Salvador, na Bahia (Brasil), tem sido destaque em Portugal e no Brasil, uma vez que o central Lucas Veríssimo fazia parte do manifesto do voo e João Loureiro era passageiro, o 'hacker' aludiu a um caso antigo envolvendo o antigo motorista de Luís Filipe Vieira.





Um Falcon 900B com 500 kg de cocaína a bordo, e escala programada para Cabo Verde, rota tradicional do tráfico internacional. Em 2015, a culpa caiu no motorista. Veremos se em 2021 a culpa irá também cair no piloto.

Futebol e tráfico de droga lado a lado mais uma vez. — Rui Pinto (@RuiPinto_FL) February 19, 2021

José Carriço, conhecido pela alcunha 'Zé do Benfica', foi condenado a sete anos e oito meses de prisão pelos crimes de tráfico de estupefaciente e posse de arma ilegal. O ex-motorista de Vieira e ex-diretor do departamento de apoio aos jogadores do clube, foi detido pela PJ no âmbito da investigação chamada "Porta 18". Em 2019 saiu em liberdade condicional."Um Falcon 900B com 500 kg de cocaína a bordo, e escala programada para Cabo Verde, rota tradicional do tráfico internacional. Em 2015, a culpa caiu no motorista. Veremos se em 2021 a culpa irá também cair no piloto. Futebol e tráfico de droga lado a lado mais uma vez", escreveu no Twitter.



Momentos depois, o 'hacker' voltou a visar o presidente do Benfica. "Já em 2020, de acordo com informações que não consegui ainda confirmar, um dos detidos na Operação Catavento, era bastante próximo de LFV, e conduzia um veículo automóvel propriedade deste. Ligações, curiosidades ou simples coincidências? Veremos os próximos capítulos", acrescentou.