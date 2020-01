Rui Vitória e a experiência na Arábia Saudita: «Sinto-me realizado»

Dois dias após a conquista da Supertaça da Arábia Saudita pelo Al Nassr, Rui Vitória foi esta segunda-feira convidado especial do programa Futebol Total no Canal 11 e respondeu a várias perguntas dos comentadores através da aplicação 'Facetime'.





A conversa com o antigo técnico do Benfica começou por abordar a decisão de rumar á Arábia Saudita e Rui Vitória diz que não está arrependido de ter aceite o desafio. "Esta vinda para a Arábia foi um feeling, foi uma opção tomada em 24 horas e estou satisfeito. É importante conhecer outras realidades e só me faz bem estar a vivenciar isto. É um país que me recebeu e acolheu de uma forma que tenho e louvar e agradecer. Sinto-me bem comigo próprio. As questões profissionais são importantes mas as pessoais também. Sinto-me realizado", explicou.Questionado relativamente à habitual postura discreta que apresenta face à imprensa, Rui Vitória esclareceu que não gosta de entrar em grandes conflitos."Não vivo para essas questões... Sempre fui assim, sou assim na minha forma de estar. Não procuro protagonismo que não seja natural. O foco é o trabalho e em cada clube fazer o melhor possível, que os jogadores evoluam e que eu esteja sempre feliz. Não vou mudar porque tenho de ser mais apetecível para a imprensa", sublinhou.Confrontado com as afirmações de Jorge Jesus de que, na Arábia Saudita, ao contrário de Portugal, não vale tudo para ser campeão, Rui Vitória, que foi rival de Jesus quando treinavam Benfica e Sporting, respetivamente, analisou essas declarações e admitiu que na Arábia "o futebol pode ser visto de forma mais saudável"."Em Portugal passei por muita turbulência quando estava no Benfica. Foram vários problemas que estavam a condicionar o trabalho dos clubes e dos treinadores. Aqui é preciso às vezes aligeirar as coisas e viver de forma mais saudável. Essa frase [de Jorge Jesus] quer dizer que é que é fundamental focar no jogo, no desenvolvimento dos jogadores, etc. Aqui vivo de forma mais descomprometida e saudável, jogamos o jogo pelo jogo e o impacto das coisas não é tão negativo", sustentou.