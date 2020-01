Rui Vitória sobre João Félix: «Tem qualidade para dar e vender»

Rui Vitória foi esta segunda-feira confrontado com a ascensão de João Félix no Benfica, que valeu ao jovem avançado uma transferência milionária para o Atlético de Madrid no último verão.





Em declarações ao programa 'Futebol Total' do Canal 11, o atual técnico do Al Nassr, que deixou a Luz em janeiro do ano passado, lembrou que Félix sempre foi visto como uma das principais referências na formação do clube encarnado."O João tem uma qualidade imensa e desde que o conheço tinha essa convicção. Às vezes olhamos para os jogadores como projetos e o que é que precisam para se valorizar mais. No ano anterior, entre ir para os juniores ou para a equipa B, decidimos que ia jogar nos juniores, foi o melhor marcador e o Benfica foi campeão", lembrouRui Vitória assumiu ainda que era uma questão de tempo até João Félix dar cartas e mostrar todo o seu talento na equipa principal do Benfica."Sabíamos que na época seguinte a qualquer momento ia aparecer. A qualidade estava lá, faltava dar-lhe mais tempo para que quando começasse não saísse mais e no início da época em que saí o João foi logo o jogador que veio para a equipa principal. O Bruno [Lage] aproveitou todas as suas qualidades, rentabilizou-as ainda mais e desejo que tenha muito sucesso pois tem qualidade para dar e vender", analisou Rui Vitória.