SAD do Aves contrata advogado Aníbal Pinto para chegar a acordo com presidente do clube

A SAD do Desportivo das Aves contratou os serviços do advogado Aníbal Pinto para tentar chegar a acordo com o presidente do clube. A direção do Desportivo das Aves, último classificado da I Liga de futebol, deu entrada na terça-feira com uma ação judicial no Tribunal da Comarca de Santo Tirso, a pedir a destituição dos órgãos sociais da SAD.

O processo pode ser consultado no portal Citius, aplicação que concentra informação sobre o sistema judicial português, e foi distribuído na quarta-feira, no qual o clube liderado por António Freitas solicita a destituição de Wei Zhao, presidente da SAD, e de Estrela Costa, acionista da 'Galaxy Believers', empresa que gere a administração.

Constituída em julho de 2015, a sociedade anónima avense controla 90% das ações e detém um poder de decisão maioritário sobre o futebol profissional do emblema da Vila das Aves, enquanto o clube encarou um processo eleitoral em 27 de junho, culminado no triunfo do líder honorário sobre o antigo futebolista e dirigente Joaquim Neves.