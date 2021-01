Secretário de Estado da Juventude e do Desporto lamenta morte de Alex Apolinário

O secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Rebelo, lamentou hoje a morte do futebolista Alex Apolinário, do Alverca, na sequência de uma paragem cardiorrespiratória sofrida domingo, no jogo com a União de Almeirim.

"Foi com sentimento de profundo pesar que tomei conhecimento do falecimento do jogador Alex Apolinário. À sua família, ao Alverca FC e a todos os seus amigos, envio as minhas condolências por esta perda irreparável", refere João Paulo Rebelo, na rede social Twitter.

Alex Apolinário, de 24 anos, sofreu domingo uma paragem cardiorrespiratória durante o jogo entre o Alverca e a União de Almeirim, a contar para a 10.ª jornada da Série F do Campeonato de Portugal, que acabou por ser interrompido.

O jogador brasileiro caiu inanimado, ao minuto 27 do encontro, quando se deslocava no campo do Complexo Desportivo do Futebol Clube de Alverca, sem que estivesse a disputar qualquer lance.

Alertado para o sucedido por vários jogadores, o árbitro Gonçalo Carreira, de Leiria, interrompeu a partida e as equipas médicas e bombeiros entraram de imediato em campo, para iniciarem as manobras de reanimação ao jogador, que foi posteriormente transportado para o Hospital de Vila Franca de Xira.

Alex Apolinário chegou ao futebol português no início da temporada de 2018/2019 para alinhar pelo Alverca, após ter representado o Cruzeiro e o Atlético Paranaense no Brasil.