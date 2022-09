Secretário de Estado promete medidas contra a violência no desporto para breve

À margem da apresentação da Semana Europeia do Desporto, no Jamor, o secretário de Estado da Juventude e do Desporto comentou os recentes casos de violência que têm marcado o desporto nacional e deixou a garantia de que muito em breve serão apresentadas novas medidas de luta contra estas situações."É uma das missões desta Semana Europeia do Desporto. Porque quando falamos de desporto, falamos de valores - inclusão, solidariedade, sustentabilidade, tolerância. São valores fortes, sólidos, nobres do desporto. O desporto é uma força social que chega a todos os cantos, comunidades e idades. Queremos que a comemoração da Semana Europeia do Desporto seja exatamente isso: que represente os valores sólidos do desporto. Temos connosco um conjunto de embaixadores e campeões, figuras inspiradoras que personificam esses valores. É um caminho que temos que continuar a trilhar para que o nosso desporto seja cada vez mais um espaço de participação, de adesão, não só para quem praticar como para quem vai assistir", começou por frisar João Paulo Correia."A violência no desporto é algo transversal a algumas modalidades, do futebol profissional ao amador também. Quando estamos a falar de combate à violência no desporto estamos a falar de uma luta contínua. É isso que o governo está a preparar. Já disse várias vezes que o governo está a ultimar um pacote de medidas para reforçar a prevenção e medidas de força de combate à violência no desporto. É uma luta contínua, já passaram alguns anos desde as últimas medidas e é chegada a hora de introduzir novas medidas. Depois de ouvir o setor, de ver ao que é necessário responder. Em breve serão conhecidas todas as medidas", garantiu.