Sérgio Oliveira agradece a Lopetegui por ter conhecido a mulher: «Deixava-me sempre na bancada»

Sérgio Oliveira aproveitou a manhã desta segunda-feira para responder a perguntas dos seguidores no 'Instagram'. E foi nesse âmbito que acabou por revelar algumas curiosidades."Conheci a minha mulher no Estádio do Dragão. Graças ao [Julen] Lopetegui que me deixava sempre na bancada. Melhor coisa de sempre. Estive perto de o convidar para padrinho de casamento", contou entre risos.O jogador português e o treinador espanhol encontraram-se no FC Porto na época de 2015/2016, depois do jogador ter impressionado ao serviço do Paços de Ferreira. O médio não teve muitas oportunidades para mostrar o seu futebol. Fez só 3 jogos até à saída de Lopetegui.