Sevilha de Lopetegui joga no Algarve contra a Roma de Mourinho, PSG e Portimonense

Os espanhóis do Sevilha iniciaram na última sexta-feira um estágio no Algarve que incluirá jogos com Paris Saint-Germain (dia 27 de julho, no Estádio Algarve), Roma (31 de julho) e Portimonense (1 de agosto), estes em local ainda a definir.





Os andaluzes, orientados por Julen Lopetegui, antigo treinador do FC Porto, estão instalados no Cascade Resort, em Lagos, local em que estagiaram em 2019, e terão como adversários na preparação para a nova época a constelação de estrelas do PSG e a renovada Roma, agora sob o comando do português José Mourinho. O jogo contra o Portimonense deverá ser contra a equipa de sub-23 dos alvinegros, que no mesmo dia jogam para a segunda fase da Allianz Cup.A Roma chegará ao Algarve no dia 27 de julho. A comitiva ficará instalada numa unidade hoteleira de Carvoeiro, no concelho de Lagoa, e utilizará o campo da Bela Vista. Além do Sevilha, os italianos defrontarão o FC Porto, no dia 28 de julho, a partir das 20 horas, e mais um adversário a indicar.