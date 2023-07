Sporting e FC Porto vão defrontar-se na fase de grupo da Liga Portugal Legends. O sorteio da competição que colocará frente a frente antigas glórias dos clubes decorreu no Auditório João Aranha, na sede do organismo. O torneio terá lugar nos próximos dias 22 e 23 de julho, no Estádio do Viveiro Jordan Santos, na praia da Nazaré.Entre os craques estão nomes como João Pinto, Rui Barros e Paulo Assunção, que vão representar o FC Porto, Alan, Quim e Edinho, que vão vestir a camisola do Sp. Braga, ou Daniel Carriço, Pereirinha e Grimi que vão defender as cores do Sporting. Falta ainda conhecer os jogadores que vão representar o Benfica.Grupo AFC Porto, Sporting e E. AmadoraGrupo BSp. Braga, V. Guimarães e U. LeiriaGrupo CBenfica, Arouca e Farense