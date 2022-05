Stellar Sports abre escritório no Porto e vai à caça de talentos: «Vou ali ver a lista do Jorge Mendes...»

A ICM Stellar Sports abriu esta manhã as suas instalações em Portugal, concretamente na Avenida da Boavista, no Porto. Jonathan Barnett, o responsável máximo da empresa, explica a vinda para Portugal. "A minha empresa especializa-se na juventude, adoramos assinar jogadores com 17 ou 18 anos e conduzi-los ao longo da carreira até se retirarem. Portugal produz alguns dos melhores do Mundo e é o que me atrai nisto. Temos gabinetes em todo o Mundo, somos a maior agência mundial e não tinha sentido não termos uma agência aqui em Portugal", disse, em conversa come o 'Maisfutebol'.Em Portugal, há 9 elementos a trabalhar nas mais diversas funções, entre agenciamento, scouting, comunicação ou marketing, e 45 jogadores representados. "Quero assinar jogadores todas as semanas, os jogadores certos, claro. Quem serão os próximos? Não vou dizer. Vou ali ver a lista do Jorge Mendes e vou buscá-los. Vou lá buscar a lista dele mais logo", brincou Jonathan Barnett, sabendo que as instalações da Gestifute ficam no Bom Sucesso, na Boavista, não muito longe do gabinete da Stellar Sports, e frisando que é amigo de Mendes e que "não há problemas" entre ambos.Há cerca de 30 anos envolvido no agenciamento de jogadores, Barnett contou uma história caricata que viveu, ainda que não tenha mencionado nomes de jogadores ou clubes... "Não acho que, enquanto agente, tenhas de ser um 'expert' em futebol. Tens de perceber como o futebol funciona. Lembro-me que há uns anos um parceiro que deveria fazer um negócio ficou doente e pediu-me para ir no lugar dele e levar um jovem miúdo. Fui já atrasado e esqueci-me de perguntar-lhe o que o rapaz tinha feito e em que posições jogava. De repente o presidente do clube disse-me: 'Quero pagar isto'. Eu disse: 'Não, quero x'. Ele disse: 'É muito dinheiro, quão bom é ele?' E eu: 'Quão bom é ele? Não sei se é um guarda-redes ou avançado. Não faço ideia, mas de certeza que você sabe e o treinador também e os scouts também e sei que o querem. Se o querem, têm de pagar isto'. Ele respondeu: 'És o primeiro agente que me diz a verdade'. Era um jogador que foi conhecido mas já se retirou. Ah, e o presidente lá pagou!