Tiago Gomes, o internacional A sem clube: «Gostam do meu currículo mas falam sempre da idade»

Tiago Gomes formou-se no Benfica - representou a equipa B dos encarnados - jogou no Belenenses, Estoril e Sp. Braga, entre outros clubes, e soma uma internacionalização pela Seleção Nacional (contra a Argentina, num jogo particular em Inglaterra). Polónia (Zaglebie Lunin), Espanha (Osasuna), França (Metz) e Chipre (Apollon Limassol) são os países estrangeiros que completam uma carreira que, aos 33 anos, está sem rumo definido.Tiago Gomes terminou contrato com o Feirense e tornou-se um jogador livre. Quer isto dizer que pode assinar por qualquer clube, mesmo depois do fecho do mercado de transferências. No entanto, o tempo vai passando e a ansiedade aumenta. O otimismo mantém-se, mas mistura-se com a desilusão."A época não me correu bem no Feirense e os objetivos não foram cumpridos. O contrato acabou e fiquei sem clube. Houve uma proposta do Cova da Piedade mas não chegámos a acordo quanto a verbas. Oferta concreta foi apenas essa do Cova da Piedade. Foi logo no final da época, o projeto agradava-me e os valores que me propuseram estavam bons para a realidade da 2.ª Liga. Não aceitei logo a primeira proposta porque queria ver se aparecia mais alguma coisa, nomeadamente do estrangeiro", explicou Tiago Gomes aSó que não apareceu. Nem do estrangeiro, nem de Portugal. Um situação que surpreendeu Tiago Gomes, que contava que a carreira e a experiência fossem valorizadas. "É verdade que a época não correu bem, mas com o currículo que tenho não estava à espera que fosse tão difícil. Talvez seja pela idade, porque os clubes estão a apostar mais em jovens. Pelo que tenho visto só olham para a idade, não olham para a qualidade, currículo e a forma física em que estás. Com 30 anos acham que já estás a acabar a carreira. O feedback que tenho recebido é que gostam do meu currículo e da forma como jogo, mas fala-se sempre da idade", acrescentou o lateral.Nesta altura, o jogador português está disposto a agarrar qualquer oportunidade. "Não vou estar armado em craque a escolher este ou aquele clube. Se aparecer um convite da 2.ª Liga com um bom projeto não penso duas vezes", garantiu.Enquanto o telefone não toca com boas notícias, o espírito positivo e a frustração andam de mãos dadas no dia a dia de Tiago Gomes. "Treino todos os dias como se estivesse em pré-época, mas não é a mesma coisa. Sei que quando aparecer um clube vou estar minimamente preparado. Vou manter a forma física e continuo confiante de que vai aparecer alguma coisa. Quero provar que a idade é apenas um número", atirou."Há certos dias em que estou mais ansioso e preocupado, mas depois penso que não vale a pena porque não posso controlar tudo. Já nem vou às redes sociais, porque vejo amigos em pré-época e a jogar. O meu filho está sempre a perguntar-me quando volto a jogar e isso custa-me muito. Mas tenho de ser otimista", finalizou Tiago Gomes.