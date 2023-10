Toni será o selecionador português no Europeu do vinho

Toni foi anunciado como o selecionador português para o Europeu do vinho, que irá decorrer na Bairrada entre 22 e 25 de maio de 2024 em estádios dos concelhos da Mealhada, Oliveira do Bairro e Anadia, de onde o antigo jogador e treinador do Benfica é natural. Este sábado, no Centro de Alto Rendimento de Anadia, acontecerá o sorteio do VinoEuro'2024, no qual estarão presentes representantes das oito seleções e várias personalidades ligadas ao futebol português.Portugal e República Checa serão cabeças de série, na condição, respetivamente, de organizador e vencedor da última edição, que teve lugar na região vinícola da Morávia no ano passado. Áustria, Alemanha, Hungria, Itália, França, Eslovénia e Suíça também irão participar no torneio, organizado pela União das Seleções Nacionais Europeias de Futebol de Enólogos e pela Associação de Futebol dos Vitivinicultores de Portugal, e no qual os futebolistas selecionados deverão ter profissões relacionadas com a produção vinícola. A primeira edição realizou-se em 2018, na Eslovénia.