«Tu estás em jogo: vacina-te!»: Liga Portugal lança campanha de sensibilização para os jovens

A Liga Portugal anunciou esta quinta-feira uma campanha, em conjunto com o Governo e a Task-Force, com o intuito de sensibilizar os mais jovens para a importância da vacinação contra a Covid-19 e destacar o papel decisivo que estes assumem nesta fase de controlo da pandemia.





"Tu estás em jogo: vacina-te!" é o lema da iniciativa que, com base em imagens e vídeos, permitirá acompanhar o processo de vacinação dos jogadores e contará com testemunhos dos futebolistas e ainda dos clubes. Uma ação que terá início na próxima sexta-feira."Esta ação coincidirá com o início da vacinação dos jogadores dos clubes da 1.ª Liga Profissional de Futebol, que terá início na próxima sexta-feira e se estenderá ao longo das próximas semanas. Através de um acordo de agendamento, a Task-Force e a Liga Portugal vão assegurar que o processo decorre em Centros de Vacinação, garantindo todas as condições de segurança e de logística associadas", pode ler-se."Num momento em que o ritmo de vacinação está a acelerar em Portugal e em que as camadas mais jovens da população começam a ser vacinadas, o Governo, a Task-Force e a Liga Portugal lançam uma campanha de comunicação de larga escala, tendo em vista a sensibilização da população mais jovem para a importância da vacinação.Sob o lema "Tu estás em jogo: vacina-te!", a campanha será especialmente dirigida às faixas etárias mais novas, recorrendo a diversos elementos de comunicação (imagens e vídeo) de apelo à participação em processos de vacinação e testagem contra a Covid-19. Os conteúdos permitirão acompanhar o processo de vacinação dos jogadores, bem como difundir testemunhos dos mesmos e dos respetivos clubes. A campanha foi preparada em estreita articulação entre as entidades referidas, adotando um estilo dinâmico e linguagem acessível, adequado ao público-alvo e enfatizando o papel decisivo que os jovens assumem na atual fase de controlo da pandemia.Esta ação coincidirá com o início da vacinação dos jogadores dos clubes da 1ª Liga Profissional de Futebol, que terá início na próxima sexta-feira e se estenderá ao longo das próximas semanas. Através de um acordo de agendamento, a Task-Force e a Liga Portugal vão assegurar que o processo decorre em Centros de Vacinação, garantindo todas as condições de segurança e de logística associadas.A necessidade de sensibilizar os mais jovens para a vacinação é uma prioridade no combate à COVID-19. Por isso, o futebol, enquanto fenómeno mobilizador da sociedade, pode dar um contributo decisivo na transmissão de mensagens de saúde pública e no envolvimento dos jovens para a adoção dos comportamentos necessários para travar a transmissão do vírus e permitir que se alcance a tão desejada imunidade de grupo."