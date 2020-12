Varzim-Cova da Piedade, 1-3: Regresso às vitórias com António Pereira já no banco

O Cova da Piedade regressou este domingo aos triunfos na 2.ª Liga, ao derrotar o lanterna-vermelha Varzim, por 3-1, numa partida da 11.ª jornada, que marcou o regresso do treinador António Pereira ao ativo.

Na Póvoa de Varzim, os golos de Kiko Zarabi (20 minutos), Miguel Rosa (33) e João Patrão (76) fizeram sorrir o técnico dos almadenses, de 64 anos, recuperado da infeção pelo novo coronavírus, após ter estado internado nos cuidados intensivos hospitalares.

António Pereira voltou aos bancos mais de um mês depois da vitória frente ao Leixões (2-0), em 24 de outubro, que precedeu dois desaires e um empate sob alçada do adjunto César Lacerda, e viu o Cova da Piedade subir até ao nono posto, com 14 pontos.

Já o Varzim, que reduziu a desvantagem num penálti de Sodiq Fatai (51 minutos) e atuou mais de meia hora em inferioridade numérica por expulsão de Christian Irobiso, continua sem vencer desde a ronda inaugural e afundado no 18.º e último lugar, com seis pontos.

Após uma entrada vigorosa dos piedenses, manifestada aos quatro minutos, num remate desenquadrado de Arnold, os 'alvinegros' responderam em dose dupla aos 18, mas Adriano Facchini negou o disparo de André Vieira e Nego Tembeng cabeceou ao lado.

Apesar de largos períodos de equilíbrio territorial, o Cova da Piedade foi superior nos duelos individuais e na eficácia ofensiva, tendo desbloqueado o marcador na jogada seguinte por Kiko Zarabi, graças ao canto batido por Miguel Rosa e desviado por Arnold.

O Varzim acusou o golpe anímico, teve poucas ideias em posse para desequilibrar a defesa forasteira e voltou a mostrar fragilidades em zonas recuadas aos 33 minutos, quando Arnold fugiu pela direita e cruzou para o cabeceamento letal de Miguel Rosa.

Os anfitriões tentaram reentrar na discussão através do irrequieto Sodiq Fatai, que testou Adriano Facchini (34 minutos) antes do intervalo e impôs-se da marca de penálti no início do reatamento (51 minutos), depois da falta de Zarabi sobre Tembeng na área piedense.

Quatro minutos mais tarde, Christian Irobiso foi expulso por acumulação de amarelos e quebrou a reação anímica do conjunto de Miguel Leal, incapaz de suster a estocada final de João Patrão (76), assistido por Arnold, e de reduzir diferenças por Yusuf Tunc (88).

Jogo no Estádio do Varzim SC, na Póvoa de Varzim.

Varzim - Cova da Piedade, 1-3.

Ao intervalo: 0-2.

Marcadores:

0-1, Kiko Zarabi, 20 minutos.

0-2, Miguel Rosa, 33.

1-2, Sodiq Fatai, 51 (grande penalidade).

1-3, João Patrão, 76.

Equipas:

Varzim: Ricardo Nunes, Rui Silva, André Micael (Yusuf Tunc, 89), Luís Pedro, Rui Coentrão, Boubakary Diarra (Jhon Rentería, 59) (Nélson Agra, 88), Nego Tembeng, André Vieira, Sodiq Fatai, Christian Irobiso e George Ofosu (Lessinho, 72).

(Suplentes: Ismael Lekbab, Lessinho, Yusuf Tunc, Rui Moreira, Luís Pinheiro, Caetano, Michael Douglas, Nélson Agra e Jhon Rentería).

Treinador: Miguel Leal.

Cova da Piedade: Adriano Facchini, João Amorim (João Oliveira, 46), Simão Júnior, Kiko Zarabi, Gonçalo Maria, João Meira, João Patrão, Arnold, Pepo Santos, Miguel Rosa e João Vieira.

(Suplentes: Cléber Santana, Alex Kakuba, Francisco Varela, Gonçalo Tavares, Wilson Kenidy, Femi Balogun, Chico Chen, Hugo Machado e João Oliveira).

Treinador: António Pereira.

Árbitro: João Casegas (AF Viseu).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Christian Irobiso (45+2 e 55), João Patrão (50), Rui Coentrão (50), Arnold (61), João Oliveira (79), Jhon Rentería (85), João Vieira (89) e Rui Silva (90+3). Cartão vermelho por acumulação de amarelos para Christian Irobiso (55).

Assistência: Jogo realizado à porta fechada devido à pandemia de covid-19.