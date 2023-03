Viana do Castelo acolhe o Fórum de Treinadores 2023

Viana do Castelo foi a cidade escolhida para receber a edição deste ano do Fórum da Associação Nacional de Treinadores de Futebol (ANTF). Na cerimónia de apresentação, José Pereira, presidente da ANTF, regozijou-se pela escolha da cidade minhota e valorizou o evento."Não foi difícil escolher Viana do Castelo atendendo ao enorme passo que o concelho deu ao candidatar-se a Cidade Europeia do Desporto. O Fórum ANTF engloba os nossos 7.500 sócios e temos já garantidos 843 treinadores inscritos, mais cerca de uma centena de convidados, pelo que no Centro Cultural de Viana do Castelo vão marcar presença perto de um milhar de pessoas", afirmou.Pelo seu lado, Luís Nobre, presidente da Câmara Municipal local, realçou a responsabilidade do município em dedicar mais tempo à atividade física para benefício da população. "Viana do Castelo vive um ano muito particular em que é Cidade Europeia do Desporto, pelo que se deve comprometer a investir ainda mais no desporto, promovendo o bem-estar físico e mental dos vianenses", disse, em declarações aos meios locais.Jorge Braz, Paulo Bento, Leonardo Jardim, Luís Castro, Domingos Paciência, Artur Jorge, Rui Águas e Jordão são alguns intervenientes com presença confirmada neste evento, que está agendado para os dias 20 e 21 de março, no Centro Cultural de Viana do Castelo.A.S.