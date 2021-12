Vidente de Pinto da Costa é funcionária do FC Porto e recebe 15 mil euros, avança o jornal 'i'

Uma vidente de Matosinhos consultada por Pinto da Costa para saber previsões dos resultados dos jogos foi colocada há cinco meses como funcionária do FC Porto. De acordo com o jornal i, Madalena Aroso recebe um vencimento mensal de 15 mil euros.O jornal adianta ainda que a vidente recebia os dirigentes do FC Porto numa loja à frente do estádio do Dragão.