Vídeo da campanha 'Deixa Jogar' da FPF candidato a prémio em festival internacional

O vídeo da campanha 'Deixa Jogar' da Federação Portuguesa de Futebol está entre os candidatos ao prémio Melhor Ideia Local do festival ibero-americano El Ojo.O filme apela ao fomento do fair play dentro e fora do campo, foi produzido pela Partners e lançou o movimento 'Deixa Jogar', a mais recente campanha da FPF.Esta iniciativa, que foi lançada na Gala Quinas de Ouro 2019, tem como principal objetivo combater os episódios de mau comportamento nas bancadas e consciencializar os encarregados de educação e público em geral para os efeitos nocivos dos mesmos e, ao mesmo tempo, promover as boas práticas e os bons exemplos de fair play.O festival começou esta quarta-feira e prolonga-se até sexta feira em Buenos Aires