Vila Real: Abel Pereira reforça defesa

Abel Pereira, ex-Torrense é o mais recente reforço do Vila Real, clube que vai disputar o Campeonato de Portugal 2020/21. O defesa-central chega a Trás-os-Montes depois de meia época no Torreense, clube para o qual se transferiu, em dezembro, do Casa Pia.





O central, de 30 anos, que em 2018/19 venceu o Campeonato de Portugal pelos gansos, formou-se no Benfica e tem larga experiência nos escalões secundários, depois de épocas em clubes como Mafra, Tondela, Gondomar e Varzim. Jogou ainda três épocas e meia do DOXA (Chipre).