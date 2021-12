Vira o disco e marca o mesmo

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Já farta, não é? Todas as semanas lá vem a história do costume. "Então o United lá se safou? Quem é que marcou?"A meio da semana passada o homem chegou aos 801 golos na carreira a cada vez mais tenho a ideia de que se inventam records para ele bater e, pelo que está a ver este ano, é bom que os continuem a "inventar".Mudar para a Premier League foi talvez das melhores coisas que Cristiano Ronaldo fez (achavam que estava a falar de alguém que tinha ganho a bola de ouro? Pois…). Pelo tipo de futebol que se joga, aberto, sempre ao ataque e cheio de oportunidades de golo é perfeito para CR7 que, apesar de ser o monstro que é já não caminha para novo e já não dá para estar a fazer constantemente sprints de 50 metros. Agora dá só de vez em quando, vá…Se vai ganhar títulos nesta segunda passagem por Manchester? É difícil apostar nisso porque apesar de o ambiente ser perfeito para ele, o projeto desportivo dos vermelhos de Manchester não está propiamente bem oleado, mas perante tantas adversidades e não fosse ele quem é, Ronaldo já leva 11 golos neste regresso a Inglaterra (6 na Premier League) e à volta de metade desses golos foram decisivos para o resultado final.O que é que se vai passar daqui para a frente não se sabe, mas é certo que dá gosto ver o Cristiano com esta garra renovada como se um jovem saído da academia se tratasse.Escusado será dizer que hoje há Odd Triunfal para o "jovem" Cristiano marcar.