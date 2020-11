15h45 - Nuno Santos, jogador Sporting: "Vai deixar saudades míster. Os meus sentimentos a toda a família"





O Sport Lisboa e Benfica expressa as mais profundas condolências a familiares e amigos. — SL Benfica (@SLBenfica) November 28, 2020

Merecedor de todos os aplausos, de todas as conquistas. Aprendemos tanto consigo...

Faltam-nos as palavras, neste momento.



Descanse em paz, Mister. pic.twitter.com/BYP7H6x8IX — FC Paços de Ferreira (@fcpf) November 28, 2020

O LEIXÕES ESTÁ DE LUTO



O Leixões SC ficou muito mais pobre. Faleceu Vítor Oliveira, ex-treinador, dirigente e futebolista do Leixões, vítima de um ataque cardíaco. Neste momento de profunda dor para o Leixões, enviamos as mais sentidas condolências à família de Vítor Oliveira. pic.twitter.com/mZDBIHg6Eh — Leixões SC - Futebol, SAD (@leixoessad) November 28, 2020

Esta é uma notícia que nunca queríamos receber: Vítor Oliveira já não está entre nós. Mas vai ficar para sempre como o campeão das subidas (foram 11) e um homem de bem. O Futebol e a sociedade ficam mais pobres. pic.twitter.com/gSUH90gZQa — Pedro Proença (@PresidenteLPFP) November 28, 2020

O das subidas, um eterno #Conquistador



Obrigado por tudo, Mister. pic.twitter.com/Fy8DuoF6nH — Vitória Sport Clube (@VitoriaSC1922) November 28, 2020

Que termine rapidamente este ano! Descanse em paz Mister Vitor Oliveira. ?? — Ricardo Rocha (@R33Rocha) November 28, 2020

? Nota de Condolências dos Órgãos Sociais do #Belenenses.



Até sempre, Vítor Oliveira! Ficam tantos amigos no Restelo...



Lê em: https://t.co/lvkcHlr23h #tweetpastel pic.twitter.com/w7lAlS3dnL — Os Belenenses (@CFosBelenenses) November 28, 2020

15h44 - Pepa: "Por favor........Não não nãoNão conheci melhor no mundo do futebol !!!!!Descansa em paz meu querido Vitor !!!!!!!"15h43 - Rafael Barbosa, jogador Tondela: "Que notícia triste, que ano este. Consigo voltei a ganhar a alegria que tinha perdido em jogar futebol, consigo consegui ser campeão nacional, consigo percebi coisas no jogo que nunca tinha sequer pensado e nunca me vou esquecer das suas últimas palavras para mim. Que perda para o futebol português, sem palavras. Descanse em paz mister"15h42 - Varzim SC: "O mundo do futebol despede-se hoje de mais um campeão.Até sempre, Vitor Oliveira!"15h41 - Igor Rocha, jogador de Vítor Oliveira no Arouca: "A última subida..Sem palavras, sem chão ...Foi um prazer e um orgulho ter sido treinado por si!Neste mundo do futebol em que se contam pelos dedos as boas pessoas, você foi sem dúvida a melhor pessoa que eu conheci!Tantas conquistas, tantas subidas e a humildade e seriedade estiveram sempre presentes consigo!Obrigado por tudo e até sempre"15h41 - Gil Vicente: "É com grande tristeza que nos despedimos do Mister Vítor Oliveira.O treinador português deixa um legado sem igual e não podemos deixar de recordar os anos em que foi treinador do Gil Vicente FC, em especial a época transata, e o quão contribuiu para que o Gil Vicente FC pudesse ser o clube que é hoje.Até sempre, Mister!"15h40 - António Silva Campos, presidente Rio Ave: "Estou verdadeiramente desolado com o falecimento do mister Vítor Oliveira. O futebol português perdeu um homem de H grande, de personalidade forte, íntegro, conhecedor, como poucos, do futebol português. Um ser humano de inegáveis qualidades. Um treinador de elevada mestria. É uma perda irreparável. Também no Rio Ave FC deixou a sua marca. A família rioavista não o esquece e associa-se à dor de familiares e amigos a quem deixo os meus mais sentidos pêsames".15h38 - Fernando Gomes, presidente FPF: "Foi com grande consternação que tomei conhecimento da morte completamente inesperada de Vítor Oliveira, uma das personalidades mais carismáticas do futebol nacional e uma pessoa com quem sempre tive uma relação de enorme respeito, admiração e afabilidade.Numa carreira longa e cheia de vitórias, foi sempre, pelo seu enorme caráter, cultura desportiva e exigência, uma referência de topo do futebol português.A sua ligação aos jogadores, colegas treinadores, staff, dirigentes e clubes por onde passou - mais de quatro décadas ao serviço de quase vinte emblemas - falam mais alto do que quaisquer palavras que aqui possa deixar.Sublinho apenas que Vítor Oliveira fará muita falta ao futebol nacional que, por sua vez, dele guardará sempre a imagem de um enorme vencedor.À família enlutada, nesta hora tão difícil, envio as minhas mais sentidas condolências."15h37 - Benfica: "O Sport Lisboa e Benfica expressa as mais profundas condolências a familiares e amigos."15h36 - Desp. Chaves: "O Grupo Desportivo de Chaves e a respetiva SAD manifestam o seu profundo pesar pela morte inesperada do Mister Vitor Oliveira, vítima de doença súbita.Na época 2015-2016, tivemos a honra de ter sido nosso treinador, tendo alcançado a subida à primeira liga.Deixamos um abraço de conforto à família e aos amigos do Vitor Oliveira.Obrigado, Mister!"15h35 - Sp. Braga: "O futebol português está de luto. Até sempre, Vítor Oliveira!O SC Braga endereça sentidas condolências à família e amigos de Vítor Oliveira.Vítor Oliveira foi jogador do SC Braga nas temporadas 1981/82 e 1982/83, e treinador do clube arsenalista na época de 1998/1999."15h34 - Fábio Martins: "Parte mais um grande Homem. Que descanse em paz"15h33 - P. Ferreira: "Merecedor de todos os aplausos, de todas as conquistas. Aprendemos tanto consigo... Faltam-nos as palavras, neste momento. Descanse em paz, Mister."15h32 - Leixões: "O Leixões SC ficou muito mais pobre. Faleceu Vítor Oliveira, ex-treinador, dirigente e futebolista do Leixões, vítima de um ataque cardíaco. Neste momento de profunda dor para o Leixões, enviamos as mais sentidas condolências à família de Vítor Oliveira".15h30 - Pedro Proença: "Esta é uma notícia que nunca queríamos receber: Vítor Oliveira já não está entre nós. Mas vai ficar para sempre como o campeão das subidas (foram 11) e um homem de bem. O Futebol e a sociedade ficam mais pobres".15h28 -V. Guimarães: "O Rei das subidas"15h27 -União de Leiria: "Obrigado por tudo, míster!"15h16 - Ricardo Rocha: «Que termine rapidamente este ano! Descanse em paz Mister Vítor Oliveira»15h15 - Paulo Lopo, ex-presidente da SAD do Leixões, reagiu na sua página do Facebook à morte de Vítor Oliveira. "A vida não vale mesmo nada. Esteve ontem no Leixões a gravar o programa "o meu balneário" tinha sido convidado pelo André Castro e Jorge Moreira para assumir a Direção Geral do futebol do Leixões. Ficou de dar uma resposta segunda feira, não foi a tempo. O Leixões está de luto logo no dia do seu aniversário Matosinhos perdeu um dos maiores símbolos e o futebol Português perdeu um dos melhores se não o melhor de todos! Muito triste! P*ta de vida!".15h10 - O Belenenses também já colocou uma nota de pesar.15h10 - Pedro Proença: "Esta é uma notícia que não queremos receber. Não quando se trata de alguém que não está doente, que está na plenitude da sua vida e que adora, respira futebol. Ainda há dias, o nosso amigo Vítor Oliveira esteve na Liga, a dar uma aula da pós-graduação... tão bom foi ouvi-lo. Dizem dele que era o campeão das subidas, e foram 11. Não era, era um campeão dos treinos, da liderança e do futebol. Que semana dura e estranha esta, que nos leva os mais queridos. O Futebol e a sociedade continuam a ficar mais pobres."15H05: Carlos Manuel: "Estou em choque. Lembro-me de uma história numa altura em que o Vítor jogava no Famalicão e eu no Benfica: num canto disse-lhe umas coisas e ele deu-me uma chapada... Éramos amigos. Ele era um excelente treinador, deu muitas provas disso, e como pessoa era um homem fantástico, muito boa gente, solidário, um amigo".Vítor Oliveira, treinador com uma longa carreira no futebol português, morreu hoje, aos 67 anos, depois de se sentir indisposto enquanto caminhava na zona de Matosinhos, confirmou à agência Lusa fonte próxima da família.