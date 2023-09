Zequinha sobre Jorge Jesus: «Era um gajo complicado. Nem me tratava pelo nome»

Zequinha, jogador do V. Setúbal, foi o convidado desta semana do podcast ‘Sports Tailors’ no qual falou sobre Jorge Jesus, que o treinou na sua primeira passagem por Setúbal. O avançado, atualmente com 36 anos, estava na formação e foi chamado à equipa principal: "Era um gajo complicado. Nem me tratava pelo nome… (risos) Mas já era um grande treinador", atirou.No V. Setúbal desde 2018, Zequinha confessou que foi uma conversa com amigos que fez com que não deixasse de jogar futebol: "Falei com o Semedo, com o Miguel Paixão, com o Ricardo Batista e com o ‘rei’ Cristiano Ronaldo. Falei com ele no sentido de saber o que poderia ser melhor para a minha vida e para a minha carreira. E o que eles me disseram foi: ‘Quando terminares já não há volta a dar. Vais sentir muitas saudades, depois vai ser difícil’, contou, falando depois sobre a amizade com Cristiano Ronaldo: "Posso dizer que sou amigo dele vai fazer sete anos. Sempre foi uma pessoa bastante frontal comigo, sempre a dar bons conselhos. Eu já era fã dele e depois de o conhecer ainda mais fã fiquei. E para mim é sempre um privilégio ser amigo do melhor do mundo. E sempre o que ele disser para mim é importante no sentido de crescer e também no sentido de evoluir".Em 2004, o avançado foi contratado pelo FC Porto, mas as coisas não correram como esperado e acabou por rumar a outras paragens: "Sei que podia ter feito melhor, mas não é do meu feitio ficar a pensar muito nisso. O mais importante é aprender e seguir em frente", explicou.