A Liga 23/24 em análise

Amorim considerou o 'placard' do dérbi "muito injusto". Schmidt reagiu mal a questão sobre a justiça do resultado. O desfecho emotivo alimenta a dúvida: afinal quem merecia vencer o dérbi?A história do jogo também alimenta o debate. As águias entraram melhor, somando cinco remates nos primeiros 24 minutos. O Sporting respondeu na reta final do primeiro tempo, com seis disparos, o último para um golaço de Gyökeres com apenas 8% de probabilidade de sucesso, logo a seguir ao maior desperdício do dérbi, protagonizado por Pote (49%).A segunda metade decorreu mais indefinida, mesmo após a expulsão de Gonçalo Inácio. O Benfica somou sete remates, nenhum com probabilidade de golo superior a 15%, mas tudo mudou para lá dos 90, em apenas dois disparos que valeram… 0,95 Golos Esperados, 56% do perigo criado pelo campeão nacional.O Benfica terminou o dérbi com dois Golos Esperados (1,7 xG) contra um (0,7) do Sporting, um retrato que define o desfecho como matematicamente justo, independentemente do desequilíbrio se ter cimentado nos descontos - um facto que encerra tanto mérito na eficácia benfiquista como demérito para um leão que, por exemplo, somou apenas três faltas a partir dos 75 minutos.Simon Banza é, não só o melhor marcador da Liga e único a atingir a marca dos dez golos, como também o mais eficaz: o congolês leva mais quatro golos do que os seis que lhe seriam exigíveis (6,1 Golos Esperados).Rafa Silva não brilhou no dérbi, mas continua a ser o jogador que criou mais 'golo' na Liga, com 4,2 Golos Esperados em 24 passes para finalização.O guardião famalicense Luiz Júnior lidera destacado a Liga no que toca a golos evitados: são sete, na diferença entre Defesas e Defesas Esperadas, a valer 26% dos golos que o brasileiro devia ter sofrido.O Rio Ave não perde há duas jornadas, mas ainda tem margem para melhorar: a turma de Luís Freire continua a ser a equipa que deve mais golos a si própria, com menos quatro tentos marcados do que os que justificava.O Chaves sofreu 30 golos em 11 jornadas. O registo torna-se ainda mais alarmante ao descobrirmos que os flavienses sofreram mais dez do que os 20 Golos Esperados que permitiram.