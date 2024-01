Arouca-Benfica, 0-3: o duelo em 5 factos

O Benfica venceu () em casa do Arouca, num jogo a contar para a 16.ª jornada da Liga Betclic e na qual a GoalPoint decidiu destacar estes cinco dados estatísticos.O Benfica percorre, em média, 1.121 metros em condução progressiva com bola. Em Arouca, os encarnados não passaram dos 627 metros, com muito mérito para a organização arouquense.As águias tentaram explorar o adiantamento da defesa adversária e conseguiu-o, mas no processo acabou por acumular foras-de-jogo. Foram seis ao todo nesta partida, mais dois do que o anterior máximo dos lisboetas.A vitória é incontestável, mas o Benfica deixou alguns sinais menos positivos, como por exemplo as 18 perdas de posse no seu terço defensivo, igualando o pior registo da época e muito acima da sua média (12).Ángel Di María já tinha o recorde de passes super progressivos (que aproximam a equipa da baliza em, pelo menos, 50% da distância inicial) da Liga (9), mas continua de pé quente nestes lances e contribuiu com mais seis, o segundo valor mais alto da prova.O Arouca teve muita bola, em especial no segundo tempo, e um dos dados que saiu dessa realidade foram os 62 passes recebidos por David Simão, o valor mais alto do encontro.