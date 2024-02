Arouca-FC Porto, 3-2: O duelo em 5 factos

1,6

O Arouca derrotou esta segunda-feira o FC Porto, por, em jogo a contar para a 21.ª jornada da Liga Portugal Betclic. A GoalPoint analisou este encontro e destacou os seguintes dados estatísticos:O FC Porto teve mais bola (64% de posse), rematou mais (18), mas esse domínio não se traduziu em maior perigo. No final, Arouca e dragões registavam os mesmos 1,6 golos esperados (xG), mas os da casa foram mais eficazes.A diferença entre o número de faltas das duas equipas. O Arouca contabilizou 22, o FC Porto apenas 9, e se é bom ver jogos sem infrações, este número também costuma refletir os níveis de (boa) agressividade das equipas.A solidez e concentração defensivas do Arouca ficam patentes no número de remates bloqueados por parte dos anfitriões. Ao todo foram 7, bem acima da média de 2,8 até ao momento esta temporada.Desta feita, Tiago Esgaio não foi tão sólido como tem sido esta época. O defesa-direito consentiu quatro dribles por parte de jogadores portistas e todos eles aconteceram no terço defensivo do Arouca.Taremi entrou aos 68 minutos e pouco ou nada acrescentou ao jogo do FC Porto. No total fez um passe e somou somente 3 ações com bola em quase meia-hora em campo.