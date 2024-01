Benfica-Boavista, 2-0: O duelo em 5 factos

2

A vitória () do Benfica na receção ao Boavista foi analisada pela GoalPoint, que destacou os seguintes dados:O Benfica carregou na primeira parte (28 ações na área, 10 remates), mas com pouco acerto e, quando o teve, estava lá João Gonçalves, o guardião axadrezado que foi para o descanso com quatro defesas a valerem dois Golos Esperados evitados.Rollheiser vem a caminho… para tomar notas e aprender com 'Di Magia'. O argentino esteve em nada menos do que 12 dos 21 remates do Benfica, com sete a saírem dos seus pés e outros cinco na sequência de passes seus. Acabou envolvido em ambos os golos, naturalmente.Álvaro Carreras também já toma notas, mas no banco, neste caso registando a exibição de Morato. O 'central lateralizado' terminou com cinco desarmes (máximo do jogo) e dois passes para finalização, ambos para situações flagrantes desperdiçadas pelos colegas.O Boavista mostrou boa organização e resistiu enquanto pode ao ímpeto encarnado, disfarçando até o recorde negativo atingido na Luz: as panteras passaram a ter o registo máximo de perdas de posse no terço defensivo (33), um número que não se via na Liga desde 2021.Marcos Leonardo saltou lá para dentro para voltar a ser feliz e já leva dois golos em apenas quatro remates que valiam apenas um Golo Esperado (1,1), ou seja já dá 'lucro' de um golo às águias.