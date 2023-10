Benfica-Casa Pia, 1-1: O duelo em 5 factos

4

15

1.3

125

11

O Benfica empatou ( 1-1 ) este sábado com o Casa Pia no Estádio da Luz, numa partida na qual a GoalPoint destaca os seguintes dados:O Casa Pia montou bem a armadilha e o Benfica caiu. Os homens da Luz registaram quatro foras-de-jogo, o máximo da equipa esta temporada no campeonato. Rafa Silva somou dois.O Benfica atacou muito e realizou 15 cruzamentos de bola corrida. Porém, a eficácia nestes lances esteve longe da ideal, com esses centros a encontrarem um colega de equipa apenas uma vez, o número mais baixo da águia esta época.O Benfica somou 1.1 Golos Esperados (xG) nesta partida. O Casa Pia chegou a 1.3 (o penálti, falhado, conta 0.79). Esta foi a 1ª vez na época em que os encarnados registaram menos xG que o seu adversário na Liga.João Neves, uma das principais figuras do Benfica na partida, somou 125 ações com bola. Este é o segundo maior registo da época, atrás das 130 ações do escocês Jordan Holsgrove, do Estoril Praia.David Jurásek entrou somente aos 64 minutos, mas no pouco mais de meia-hora em campo conseguiu a ‘proeza’ de acumular 11 perdas de posse. Bernat, o substituído, perdeu-a apenas uma vez.