Benfica-Estrela, 2-0: duelo em 5 factos

O Benfica venceu em casa o Estrela da Amadora, por 2-0, numa partida da 2.ª jornada da Liga Betclic na qual estes foram alguns dos dados que se destacam do jogo, numa análise da GoalPoint.Não foi por falta de insistência que o golo tardou na Luz. O Benfica terminou com 30 disparos à baliza do Estrela, o novo máximo da Liga (mais 6 do que Sporting e Rio Ave, máximos da primeira jornada)Pese o generoso total de remates, o campeão nacional enquadrou apenas nove tentativas e somente duas na primeira parte. Os encarnados fecharam o jogo com 2.9 golos esperados ou seja ficaram a dever 1 golo às bancadas da LuzArtur Cabral estreou-se com 25 ações com bola até ser substituído, aos 78 minutos. O avançado tentou rematar 3 vezes (desperdiçando uma ocasião flagrante) e ofereceu 2 vezes o remate aos companheiros- David Neres saltou do banco aos 69 minutos para resolver o jogo, somando 7 acções para remate (3 remates e 4 passes para finalização), duas delas assistências para os dois golos da noiteNeres abriu a fechadura mas o reforço Kokçu foi o maestro, com 109 ações no jogo, entre as quais 17 passes progressivos, um registo que nenhum jogador encarnado alcançava há cerca de dois anos, na Liga