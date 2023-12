Benfica-Famalicão: o duelo em 5 factos

Eis alguns dos dados estatísticos de maior destaque da vitória do Benfica sobre o Famalicão por 3-0 6 - Rafa marcou e bisou nas assistências, assumindo novamente a liderança da Liga nas ofertas para golo, com seis. Oito dos 17 remates benfiquistas sairam dos seus pés, direta ou indiretamente. Uma exibição preponderante fechada com uma frase de despedida na "flash"17 - O Benfica pode, por vezes, não jogar bem, mas conta sempre com Neves. O "pequeno João" somou 17 recuperações posicionais de posse, um novo recorde da Liga 2023/24, e ainda somou extraordinários oito desarmes8 - O marcador acabou por ser cruel para Luiz Júnior, que terminou o jogo com 8 defesas e chegou a registar 1,1 Golos Evitados, antes de sofrer os dois golos que fecharam a discussão da partida12 - Zaydou Youssouf aproveitou a visita à Luz para demonstrar o porquê de ser recorrentemente associado ao interesse de emblemas maiores. O médio venceu 12 duelos (máximo da partida, a par de João Neves) e ainda fechou como o máximo driblador da noite (6)4 - Arthur Cabral deu mais um pontapé na escassez de golos, marcando o seu primeiro a contar para a Liga. O brasileiro saiu aos 70 minutos, mas mesmo assim terminou como o mais rematador (4), enquadrando três tentativas, uma delas numa ocasião flagrante desperdiçada, pouco antes de ser rendido