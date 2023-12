Benfica-Farense, 1-1: o duelo em 5 factos

37

O Benfica empatou em casa com o Farense (1-1), num jogo a contar para a 13.ª jornada da Liga Betclic e que mereceu os seguintes destaques estatísticos por parte da GoalPoint:O Benfica fez 37 disparos, um dos muitos novos máximos da Liga 2023/24 definidos na Luz. Catorze dos disparos ‘encarnados’ foram à baliza, outro recordeNenhuma outra equipa desperdiçou tanto esta temporada na Liga. O Benfica criou 4,5 Golos Esperados e marcou só um golo, terminando com saldo negativo de 3,5. Ou seja: o Benfica esbanjou o suficiente para justificar mais quatro golosA avalancha ofensiva benfiquista fez-se muito mais com o coração do que com a cabeça e o ‘chuveirinho’ acabou por acontecer. Ao todo a águia fez 42 cruzamentos de bola corrida, novo máximo da Liga – mais cinco que o Boavista ante o… FarenseProsseguindo na senda dos recordes, e mais um negativo. Rafa Silva teve uma partida difícil, apesar do golo, pois terminou com quatro ocasiões flagrantes falhadas, mais duas do que o anterior máximo da épocaO Farense fixou um novo registo mais alto de ações defensivas num jogo (115), mas são as defesas de Ricardo Velho que ficam na História. O guardião somou 13 paradas – um novo máximo das principais Ligas europeias em 2023/24 – evitando 2,7 golos (Defesas realizadas – xSaves)