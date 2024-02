Benfica-Gil Vicente, 3-0: O duelo em 5 factos

+1,6

19

6

14

12

O Benfica venceu este domingo o Gil Vicente, por, em jogo a contar para a 20.ª jornada da Liga Portugal Betclic e a GoalPoint decidiu destacar os seguintes dados estatísticos:O triunfo foi confortável e o Benfica fez por isso. Sem apertar em demasia, os encarnados criaram 1,4 Golos Esperados (xG), mas marcaram três, ou seja dois a mais do que seria provável.A subida de Aursnes e a presença de Florentino terão ajudado à consistência e bom posicionamento benfiquista no terreno, e isso refletiu-se nos 19 passes/cruzamentos bloqueados, novo máximo dos homens da Luz nesta Liga.O Gil Vicente foi 'macio' no ataque, com pouco perigo criado, mas também nos duelos. Ao todo, os minhotos registaram somente seis faltas, terceiro valor mais modesto num jogo desta Liga e bem abaixo da média de 12,4 da equipa.Ángel Di María fez uma assistência e criou duas ocasiões flagrantes (as únicas do encontro), mas o argentino já teve jogos bem mais conseguidos. Nesta partida disputou 16 duelos individuais e perdeu 14.Alexander Bah não jogava há muitos meses, regressou este domingo à titularidade e esteve em excelente plano. Ao todo acumulou 12 ações defensivas, com destaque para cinco desarmes, máximo do encontro.