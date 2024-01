Benfica-Rio Ave, 4-1: o duelo em 5 factos

O Benfica venceu () na receção ao Rio Ave, num jogo a contar para a 17.ª jornada da Liga Betclic e no qual a GoalPoint decidiu destacar os seguintes dados:O Benfica sentiu dificuldades frente ao Rio Ave em vários domínios, um deles o drible. As águias completaram apenas quatro de 19 dribles tentados, ficando bastante abaixo da sua média na Liga (12 eficazes).Os encarnados pressionaram imenso, sobretudo após a expulsão de Aderllan, terminando com 23 ações defensivas no meio-campo contrário, a uma do máximo da Liga Betclic, também na sua posse (24).A Luz assistiu a um jogo com dez ocasiões flagrantes de golo, um número que iguala o máximo da Liga Betclic registado noutros três jogos, nenhum desses envolvendo os chamados três grandes.Primeiro jogo, primeira vez que tocou na bola, primeiro golo. O brasileiro Marcos Leonardo, reforço de inverno do Benfica, entrou aos 63 minutos, marcou de cabeça aos 80 e terminou o jogo com quatro ações, duas delas remates à baliza.Mais um belo jogo de João Neves, omnipresente em todos os momentos do futebol benfiquista. O médio acumulou 113 ações com bola, máximo do jogo, e acertou 88 de 97 passes, ambos valores mais altos.