Boavista-Benfica, 3-2: duelo em 5 factos

O Benfica saiu derrotado do Bessa pelo Boavista (3-2) na 1.ª jornada da Liga Betclic e estes são alguns dos dados que se destacam do jogo, numa análise da GoalPoint.Os golos esperados (xG) criados por Rafa Silva no Bessa, diretos (disparos) e indiretos (passes para remate), nada menos do que 75% de tudo o que o Benfica criou (2.2 xG)As ações com bola com que Di María saiu, aos 54 minutos, sacrificado após a expulsão de Musa. O argentino somou 1 golo em 2 remates e falhou apenas 2 passes até receber ordens para abandonar o relvadoO total de golos evitados (diferença entre defesas efetuadas e defesas esperadas) pelo guardião boavisteiro João Gonçalves nas três "paradas" que efectuou. As outras duas foram travadas pela baliza, num "bis de ferros" inédito no Benfica desde janeiro de 2022As ações defensivas de António Silva, incluíndo 8 desarmes, 6 cortes e 3 remates bloqueados. O central estava a ser o maior garante defensivo do Benfica… até cometer o penáltiO número de disparos somados por Robert Bozenik. Ninguém tentou mais remates no encontro do que o avançado eslovaco, premiado com 2 golos em 3 remates enquadrados (1.0 golos esperados)