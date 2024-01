Chaves-Sporting, 0-3: o duelo em 5 factos

10

O Sporting venceu por 3-0 em casa do Chaves, num jogo a contar para a 17.ª jornada da Liga Betclic e na qual a GoalPoint decidiu destacar estes cinco dados estatísticos.O Sporting terminou o jogo em Trás-os-Montes com 10 remates enquadrados. Este é o terceiro valor mais alto em jogos desta edição da Liga, tendo várias equipas registado este número, três outras chegado a 11 e o máximo (14) sido fixado pelo Benfica ante o Farense.O grande recuo do Chaves terá sido uma das causas, mas a verdade é que o Sporting tentou muito pouco o drible neste jogo. Foram apenas 16 as tentativas, bem abaixo do máximo da equipa na época (28) e da sua média (23)O Chaves fez apenas seis remates durante o encontro e não enquadrou nenhum, tornando-se, assim, na quinta equipa desta Liga a terminar uma partida sem acertar na baliza (Estrela da Amadora duas vezes)Este não foi o melhor jogo de Gyökeres. Além de ter desperdiçado duas ocasiões flagrantes, o sueco acumulou 45 posses e perdeu cerca de metade delas, mais concretamente 22, tendo ainda registado sete maus controlos de bolaAlém da boa exibição, coroada com um golo, Pote foi o mais rematador do desafio, com seis disparos, e enquadrou quatro. Foi a primeira vez esta época que um jogador do Sporting acertou pelo menos quatro vezes com a baliza