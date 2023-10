Estoril-Benfica, 0-1: o duelo em 5 factos

2.6

18

7

10

11%

O Benfica venceu o Estoril na Amoreira, por 1-0, numa partida na qual a GoalPoint destaca os seguintes dados.O Benfica criou perigo suficiente para justificar pelo menos dois golos (2.6 xG), mas essa produtividade surgiu sobretudo na segunda parte. Os encarnados chegaram ao intervalo com apenas 1 remate enquadrado em 8 tentativas (0.7 xG)Lançado desta vez a lateral-direito, o polivalente Aursnes teve um jogo particularmente infeliz a nível de passe. O norueguês falhou 18 entregas, o 5.º pior registo da Liga e o mais baixo entre jogadores dos grandes. O nórdico passou a somar 82 passes falhados, também este um máximo (negativo) da provaO estorilista Rafik Guitane já era destaque como maior driblador do campeonato. Desta feita somou apenas 2 dribles eficazes, mas foi a maior dor de cabeça para a defesa benfiquista, com 7 conduções progressivasFlorentino não convenceu a análise ‘a olho’ da narração televisiva, mas aproveitou a titularidade para somar 75 passes certos em 81 tentados (93%). O médio venceu 10 duelos (em 13) e terminou com 7 desarmes eficazes, ambos máximos do jogo, isto apesar de ter sido rendido aos 65 minutosAntónio Silva foi o herói encarnado, não só ao cabecear para o golo decisivo aos 90’+3 como também por ter bloqueado o último remate (perigoso) estorilista, que levava 11% de probabilidade de golo (0.11 xG)